EGEİD üyeleri üretimlerine tam kapasite başladı Bir çok faaliyet alanında üretim yapan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri 1 Haziran yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla üretimlerini tam kapasiteye çıkardı.

Bir çok faaliyet alanında üretim yapan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri 1 Haziran yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla üretimlerini tam kapasiteye çıkardı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşme adımları atılmaya başladı. Kademeli olarak başlayan normalleşme süreciyle birlikte ihracatçı firmalar da tam kapasite üretime başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Yaklaşık 3 aydır dünyamızı saran malum hastalık Covid-19 ile girdiğimiz mücadelenin gerekli tedbirler alındıktan sonra sonuna gelmeye hazırlandığımız bugünlerde bizde tedbirlerimizi alarak üretimlerimize hız kazandırdık. Bu hastalık boyunca kimi meslek üyelerimiz üretimlerini durdurmuştu. Üretimi durduran meslek gruplarımız 1 Haziran yeni normalleşme süreciyle birlikte üretimlerine başlamış bulunmaktadır. İç ve dış piyasa için her türlü ürün tedariki sağlamak için yine tezgahlarımızın başına geçtik. Halkımızın bu süreçte de sağduyulu ve sorumluluk bilinci dahilinde davranacağından şüphemiz yok. Doğru ve yerinde tedbirler alarak bu süreci diğer ülkelere göre daha sıkıntısız atlatmamıza vesile olan başta temizlik görevlisinden, doktoruna kadar tüm sağlık personelimize ve ayrıca tüm devlet görevlilerimize şükranlarımızı sunarız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA