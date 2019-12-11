EGEİD'ten Aliağa'ya yatırım

11.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:14

Genel merkezi Manisa'da bulunan ve Ege Bölgesi'nin bir çok şehrinden üyeleri bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), yurt içi ve yurt dışı yatırım ve açılışlarına devam ediyor. Son olarak EGEİD üyesi Nilay Erdoğan tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde açılan kafe-butik işletmesi törenle hizmete girdi.



Geçtiğimiz hafta Manisa'ya su ürünleriyle ilgili yatırım yapan EGEİD, bu hafta başı da İzmir Aliağa'da kafe-butik açılışı yaptı. İşletmede, hem kafe hem de ihracat fazlası tekstil ürünleri satışa sunulacak. Açılışa katılan Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve Başkan Vekili Ercan Balcı, yatırımı yapan üyeleri Nilay Erdoğan'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, dualarla kurdele kesimi gerçekleştirdiler. Açılışta konuşan Aloğlu, "Her ay en az iki iş yeri ve en az 10 kişiye istihdam sağlayacak yatırımlar hedefliyoruz. Ülkemize karşı sorumluluğumuzu iyi bilen bir ekibiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun"



Açılışa, EGEİD üyelerinin yanı sıra Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmed Ali Özkurt ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA