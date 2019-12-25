EGEHAYMER'e üç yeni laboratuvar

25.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:50

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER)'nde, üç yeni laboratuvar hizmete açıldı.



Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER), bünyesinde Su Ürünleri Araştırma Laboratuvarları ile Biyokimya Araştırma Laboratuvarı açılarak bilim dünyasına kazandırıldı. Merkez bünyesinde gerçekleştirilen açılışta ve çok sayıda akademisyenin katıldığı programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "EGEHAYMER, özellikle Ar-Ge açısından çok önemli bir birim. Laboratuvar hayvanlarının kullanımı, eczacılık ve biyokimya gibi alanlarda oldukça yaygın. Tabi ki işlemlerin hayvan haklarını da gözetilerek yürütülmesi gerekiyor. İki yıllık süreç içerisinde merkezimiz önemli mesafe kat etti. Düzen ve sistem içerisinde araştırmalar yapıyor. Bunun için Murat hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlikte burada iyi bir çalışma alanı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tematik bir üniversite olma yolundayız. İlaç geliştirme konusunda da EGEHAYMER ve diğer paydaşlarımızı bir araya getirerek çalışma alanımızı genişletmeyi planlıyoruz. Yeni laboratuvarlarımızın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



EGEHAYMER Müdürü Prof. Dr. Murat Olukman, Ege Üniversitesi (EÜ) içerisinde deneysel çalışmalara destek verdiklerini, bunun yanında çevre üniversitelerin de merkez bünyesinde çalışma yaptıklarını belirterek, "2018-2019 yılı içerisinde merkezimizde 57 adet araştırma projesi yapıldı. Nisan ayında Deney Hayvanları Yönetmeliğindeki değişim sonucu sucul canlılar için ayrı bir yönetmelik çıkarıldı. Bu nedenle Su Ürünleri Fakültesinin talebi doğrultusunda iki adet araştırma laboratuvarı oluşturduk ve tüm deney hayvanları laboratuvarları içerisinde bu alanda tedarik, üretim ve çalışma ruhsatı alan ilk merkez olduk. Toplamda 128 farklı sucul canlı için onay almış bulunmaktayız. Açılışını yaptığımız biyokimya laboratuvarımız da ülkemizdeki tüm deney hayvanları merkezleri içerisinde tek ve en kapsamlı analizleri yapabilecek biyokimya laboratuvarı durumunda. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimden merkezimiz başarıyla geçti. Yine bu yıl içerisinde iki adet deney hayvanları kursu düzenledik. Önümüzdeki yılda da kurs çeşitliliğini artırarak eğitim ve araştırma alanında diğer birimlerimize desteğimiz devam edecek. Başta bizleri destekleyen üst yönetimimiz olmak üzere tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan EGEHAYMER, laboratuvar hayvanlarının yetiştirilmesinde ve bakımında etik ilkeler çerçevesinde üst düzey teknolojiler ile hayvanların refahı gözetilerek çalışmalar sürdürüyor. Merkez, araştırmacılara gerekli alt yapı ve desteğin en iyi şekilde verildiği, uluslararası platformda lider bir araştırma ve uygulama merkezi olmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA