EgeArt Sergileri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

11.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:53

Sergi açılışında konuşan EgeArt Yönetim Kurulu Başkanı ve Moda Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, sergilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Öndoğan, "Dün yaptığımız EgeArt açılışımıza bugün de sergi açılışlarıyla devam ediyoruz. Bugün değerli hocam Füsun Özpulat'ın 'geçmişin izdüşümleri' ve'Uluslararası Çukurda Seramik Pişirimi Sergisi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız çalıştayımızın yürütücüsü olan Dr. Öğr. Üyesi Filiz Öztürk'e, Füsun Özpulat'a,Ardahan Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlerine, öğrencilerine, hocalarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinin devamını temenni ediyoruz" dedi.

ZAMANSIZ BİR GİYSİ: KAFTAN

Eserlerinde Osmanlı giyim tarihi için önemli bir giysi olan kaftandan ilham aldığını belirten emekli Dr. Öğr. Üyesi Füsun Özpulat, "Eski teknikleri kullanarak ve kumaşları elle boyayarak küçük baskılarla süslü bir sergi hazırladım. Yalın bir forma sahip olan kaftanın formunu esas süsleyen noktalar, malzeme ve dokumasıdır. Tekrar baktığımızda karşımıza bu yalın formuyla zamansız bir giysi çıkıyor. Kumaşlarla bezendiği gibi altın ve gümüş teller çekilerek ilik, düğme ve çapraz kapama için malzemeler kullanılıyor. Umarım sergimizi beğenirsiniz" dedi.

Ardahan Üniversitesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Öztürk ise seramik oluşumu hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Öztürk,"Çok keyifli bir deneyim yaşadım. Çukur pişirimi; seramiğin en ilkel zamanlarından beri toprağın ateşle buluştuğu ilk andan itibaren insanların çömleği nasıl şekillendirebilirim diye düşünmesiyle oldu. Ben,fırınım yokken seramikleri nasıl pişiririm diye düşündüm.Bunu düşünürken de çeşitli yöntemler denedim. Deneylere sizin katkılarınızla devam edeceğim, benim için çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler