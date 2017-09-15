Egeart Sanat Günleri İpek Yolu'na Açılıyor

Ege Üniversitesi tarafından bu yıl 7.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası EgeArt Sanat Günleri; 'İpek Yolu' teması ile sanatseverlerle buluşuyor.

Tarihi İpekyolu üzerindeki ülke sanatçılarını, sanat diplomasisi aracılığı ile etkin bir kültürlerarası iletişim platformuna taşımayı hedefleyen Ege Üniversitesi, EgeArt 2017 için 'İpek Yolu Sanatçılarını Ege'de Buluşturuyoruz' temasını seçti.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in Bilim ve Düzenleme Kurulu başkanlığında gerçekleşen EgeArt Uluslararası Sanat Günleri, 150 ayrı sanat ekinliğini içeriyor. Sergi, çalıştay, kongre, konser, opera, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği etkinlikleri, uluslararası sanat forumlarını da kapsayan programda Geleneksel Türk Sanatları için de ayrı bir bölüm açıldı.

Ege Üniversitesi tarafından açıklanan programa göre, İpek Yolu üzerindeki ülkelerin seçkin sanatçılarının katılımı ile 26 Eylül-2 Ekim 2017 tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi İşbirliği ile uluslararası sanat çalıştayı için geri sayım başladı. İpek Yolu temasını sanat eserlerine taşıyacak sanatçılar, 8 gün sürecek çalıştay boyunca Kuşadası halkı ile de bir arada olacak. EgeArt Sanat günleri kapsamında çok sayıda sergi,konferans ve çalıştayın yanı sıra, Bayındır Belediyesi işbirliği ile, 28-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Bayındır Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde de Uluslararası Türk Tarihi, Sanatı ve Folkloru kongresi gerçekleşecek. 60 Akademisyenin 17 oturumda bildirilerini sunacağı Kongre dışında; Türkiye'den çeşitli üniversitelerden sanatçıların katılımıyla 9-16 Ekim 2017 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi'nde 'Ulusal İpek Yolu Sanat Çalıştayı'nın da yapılacağı bildirildi.

7. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri 150 sanat etkinliği ile bu sene ilk defa etkinliklerini çeşitli üniversite kampüsleri ve Ege Bölgesi ilçelerine de taşıdı. Bu kapsamda 7. Ege Üniversitesi Uluslararası EgeArt Sanat Günleri eş zamanlı olarak Selçuk Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi kampüslerinde EgeArt etkinlikleri gerçekleşecek. Ayrıca Kuşadası Belediyesi'nin katkıları ile EgeArt Kuşadası Etkinliklerinin; 25-Eylül 2017-13 Kasım 2017 ve Bayındır Belediyesi'nin katkıları ile EgeArt Bayındır etkinliklerinin 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.