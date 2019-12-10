EgeArt'ın ilk günü dolu dolu geçti

10.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:50

Atatürk Kültür Merkezi'nde 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri'nin onur konuğu"Erkan Özdilek Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ayırca AKM'de "Uluslararası Ege Art Koleksiyon Sergisi", "Echo Cam Sanatçıları Sergisi, "Minyatür- Hat- Ebru Geleneksel Sanatlar Sergisi", "Cam'ın İzinde Uluslararası Karma Sergisi", "İzdüşüm İllüstrasyon Sergisi" sanatseverle buluştu. Ardahan, Balıkesir, Gaziantep, Muğla Sıtkı Koçman ve Uşak Üniversitesi katılımları ile "Üniversite Sergileri" de etkinlikte yer aldı.

14 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

EgeArt Sanat Günleri 14'üncü yılında birçok sanatçıyı bir araya getirdi. İki yılda bir düzenlenen Egeart Sanat Günlerine bu sene de katılım oldukça yoğun oldu. Sanatçılar arasında bulunan geleneksel el sanatlarının modern hatlarında çiniler tasarlayan Nida Olçar, Egeart Sanat Günleri hakkında "Uzun süre sonra ilk defa İzmir'de bulunuyoruz. Sergiye karma ürünlerimizden eserler getirdik. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen eserlerimizi buraya taşıdık. Aynı zamanda G20 zirvesinde sergilenen balık çinisi eserimizi şu an burada sergileniyoruz" dedi.

EGELİ SANATÇILAR BİR ARADA

Etkinlik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi- Kültürpark Sanat Galeri'nde Ustaya Saygı "Turgut Pura" Sergisi ve "Egeli Sanatçılar" Karma Sergisi ile devam etti. Katılımcılar sergileri gezerek sanatçılarla buluşma fırsatı buldu.

EgeArt Yönetim Kurulu Başkanı ve Moda Tasarım Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, EgeArt etkinliklerinde yer alan sanatçılara "Katılım Sertifikası" verdi.

8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri boyunca "KKTC Sanatından İzdüşümler Karma Resim ve Seramik Sergisi", Kolombiya Konsolosluğu tarafından"25 Fotoğrafta Kolombiya, Hernan Diaz" Sergisi, "Çini Sanatçıları" Sergisi, Murat Ayneli "Tarihin İzdüşümü: Göbeklitepe" Fotoğraf Sergisi, "Uluslararası Karma Heykel ve Seramik Sergisi", Uluslararası Miniprint Çalıştayı Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: Bültenler