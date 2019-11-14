"Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Bursa'da gerçekleştirildi

14.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:32

Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2019 yılının finalini Bursa'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda, iki gün süren etkinliğe, günde yaklaşık 250 kişi katıldı.

2017 yılından bu yana Türkiye çapında aralıksız olarak gerçekleştirilen Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliklerinde 4 bine yakın otomobil sever güvenli sürüş eğitimi alırken, Egea Sedan'ın 180 HP'lik özel versiyonunu pistte deneyimleme fırsata buldu.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda organize edilen etkinlik hayata geçirilen 27. güvenli sürüş eğitimi aktivitesi oldu.

Hafta boyunca Birmot Bursa ve Banoto Otomotiv'e gelerek Fiat Egea model ailesinden herhangi biriyle test sürüşü yapan katılımcılar, bir yandan güvenli sürüş eğitimi alırken aynı zamanda Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen 180 HP'lik özel versiyonunu deneyimleme imkanı buldu.

Aktivitede ayrıca Fiat Motor Sporları'nın, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı yarış otomobili de kullanıcıların ilgisiyle karşılaştı.

En güçlü müzik platformu PowerApp'in destek verdiği ve 2017 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye çapında gerçekleştirilen Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde, Fiat Motor Sporları'nın Tofaş Ar-Ge'de geliştirdiği Egea Sedan'ın pist şartlarına özel, 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik özel aktivite versiyonu kullanılıyor.

Kaynak: AA