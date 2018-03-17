Egea Seni Piste Çağırıyor" Düzce'de

Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin ilk ayağı Düzce'de gerçekleştirildi.

Kalıcı Konutlar Kuzey Bağlantı Yolu AFAD Kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar Egea'yla test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Daha sonra kasklarını takan katılımcılar altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

İlk ayağı Düzce'de gerçekleştirilen etkinliğin, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde de organize edileceği belirtildi.

Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.