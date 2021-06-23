Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı
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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Ekonomi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, sofralık zeytinde 2020-2021 sezonunun sonunda yeni bir ihracat rekoruna ulaşacaklarını bildirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, sofralık zeytinde 2020-2021 sezonunun sonunda yeni bir ihracat rekoruna ulaşacaklarını bildirdi.

EZZİB mali genel kurulu, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) gerçekleştirildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, mali genel kurulda EZZİB'nin 2021 yılı çalışma programı kabul edildi ve 2021 yılı bütçesi 2 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Birlik Başkanı Davut Er, genel kurulda yaptığı konuşmada, zeytincilikte üçte ikisi geride kalan 2020/2021 sezonunda sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise 72 milyon dolar elde edidiğini bildirdi.

Türkiye'nin, 2019/2020 sezonu sonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığında 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığına hatırlatan Davut Er, "Bu değer, döviz geliri anlamında Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. 2020-2021 sezonunun sonunda yeni bir rekora ulaşacağımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Davut Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının miktar bazında yüzde 20 düşüşle 31 bin tondan 25 bin tona gerilediğini, değerde ise yüzde 4 düşüşle 75 milyon dolardan 72 milyon dolara indiğini ifade etti. Davut Er, toplam ihracatın yüzde 60'nın ambalajlı ürün olarak yapıldığını da vurguladı.

Türkiye'den dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklamaya ilişkin Davut Er, süreci Ticaret Bakanlığının talimatlarına göre yürüttüklerini, dökme ve varilli ihracatla ilgili kontratı olan firmaların mağdur olmalarını önlediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı - Haberler Ekonomi
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