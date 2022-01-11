Ege Yıldızlarında 14 yaşındaki Sporcular 1. Lige hazırlanıyor

Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadınlar Hokeyde Süper Ligi geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamladı. Kulübün Salon Hokeyi 1. Liginde de 1 takımı bulunuyor, bu yıl salon sezonunda büyük sporcularını Köyceğiz Balı Göl Spora gönderip Köyceğiz temsilcisinide destekleyen kulüp, salon sezonunda 1. Ligde 14-15 yaş ağırlıklı kadroyla sahaya çıkacak.

17-21 Ocak 2022 tarihinde İzmir'de yapılacak Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi 1. Ligi müsabakaları ile ilgili konuşan kulüp başkanı ve takımın baş antrenörü Serkan Şen, 14 ve 15 yaş grubunda 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye 2. si olduklarını bu jenerasyonun daha çok tecrübe kazanması için 1. Ligde 14-15 yaş ağırlıklı kadroyla çıkma kararı aldıklarını belirtirken haftanın 7 günü günde 3 saat çalışan sporcularımıza güveniyoruz, inşallah İzmir'den güzel sonuçlarla döneriz diye konuştu.

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