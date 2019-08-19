Ege Yıldızları Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı

19.08.2019 08:11

Takımda sakatlığı bulunan Sude Nur Kurt antrenmanlara katılmazken alt yapıdan 6 sporcu U16 takımı kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz yıl 5 sporcumuzu yine milli takıma gönderdiklerini U16 kızlarda Türkiye Şampiyonu Türkiye Süper Liginde 4. olduklarını söyleyen kulüp başkanı Serkan Şen önümüzdeki yıl yine U16 da Türkiye Şampiyonluğu ve Süper Ligde ilk 3ü hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler