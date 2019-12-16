: Ege'yi plastikten kurtarma savaşı

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na göre Yunanistan, kişi başı 68 kilo olmak üzere yılda 700 bin ton plastik üretiyor. Bunun 11 bin 500 tonu ise denize ulaşıyor. Deniz atıkları Yunanistan'da da büyük bir sorun. Büyüleyici sahilleri ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapmasıyla tanınan Zakintos Adası'nda bile plastik kirliliği vahşi yaşam için büyük bir tehlike arz ediyor.

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