16.08.2019 14:26

Ege'yi aratmayan kanyonları ve doğa güzelliğiyle Botan Vadisi Milli Park oldu

SİİRT - Güzelliği ve tarihi yönüyle dillere destan olan Siirt Botan Vadisi Milli Park oldu. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Milletvekili Osman Ören'le birlikte Botan Vadisinde incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında İl Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve teknik elemanlardan bilgi aldı.

Botan Vadisinin milli park olarak ilan edilmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak kesinleştiğini belirten Vali Atik, kararın hayırlı olmasını dileyerek, Botan Vadisi Milli Parkı'nın kentin turizminin gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Vali Atik, "Buranın ilimizin bölgemizdeki turizm destinasyonunun içine alınmasını sağlayacaktır. Bölgemizde Mardin, Şanlıurfa ve diğer illere gelen turistlerin ilimizi ziyaret etmelerinin önü açılmış olacaktır. İlimiz ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu doğal güzelliklerle birlikte tarihi miraslar gelecek ziyaretçilere açılacaktır. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum. Biz burayla ilgili olarak milletvekilimiz ve teknik elemanlarla çok ciddi gayret harcadık ve çok kısa sürede onaylandı" dedi.

"Botan Vadisinin Milli Park olması turizme katkı sağlayacaktır"

Siirt'in turizm alanında ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirten Ak Parti Milletvekili Osman Ören, yapılan güzel çalışmaların kente ve ülkeye getirisinin olacağını belirtti. Milletvekili Ören, "Bu bölgenin 29 kilometrelik bir alanını kaplıyor. Burası bu yönüyle Türkiye'nin ilk ve tek parkı olacaktır. Burası çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. İnşallah bu milli park projesiyle hem istihdama ve hem de buranın doğal ve tarihi güzelliklerini bütün dünyaya tanıtarak turizme katkı yapacağız" diye konuştu.

Vali Atik ve Milletvekili Ören, parkın projesine ve onaylanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Vali Atik, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu'uyla telefon görüştü ve kendisine teşekkür etti. Milli Park Botan Çayının oluşturduğu ana ve yan vadileri içerisine alıyor. 11 bin 384 hektarlık bir alana sahip olacak olan milli parkın Botan Çayı'nın oluşturduğu yatağa 25 kilometrelik bir hat boyunca takip edecek. Siirt il merkezine 3 ile 19 kilometre uzaklıkta yer alan milli parka araçla 4 ayrı güzergahtan gidilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA