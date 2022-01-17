Ege'ye göç dalgasında çekim merkezi Muğla oldu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Pandemide giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli Ege'ye göçü tetikledi. Yapılan araştırmalara göre, 2021'in ilk 7 ayında taşınma oranlarında İstanbul'da yüzde 24, Ankara'da yüzde 87 artış yaşandı. Göç hareketini, taşınma maliyetlerinde yüzde 35'i bulan artışlar bile durduramadı. Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris gibi sahil beldeleriyle ünlü Muğla, en çok göç alan ilk 3 şehir arasında yer aldı.

Pandemi, sahil kasabasına taşınma hayalini tozlu raflardan indirerek projeye dönüştürdü. Uzaktan çalışma modelinin sunduğu esneklikle çeviklik kazanan projeler, Ege'ye göç dalgası başlattı. Muğla, göç hareketinin ilk duraklarından oldu. Bölgedeki göç hareketiyle arz-talep dengesinde yaşanan değişim, yeni konut projelerini hızlandırdı.

SATIŞLAR 4 KAT ARTTI

Pandeminin etkilerinin en çok hissedildiği 2021'de yaşanan kısıtlamaların ve uzaktan çalışma modelinin sunduğu esnekliğin Ege'ye göç dalgasını şekillendirdiğini belirten İzak Hason Emlak Danışmanlığı Bodrum Şubesi Yöneticisi Nino Tsivadze, " Muğla'ya başlayan göç dalgası, emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yarattı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kasaba ve şehir dokusunu yaşatan bölgelerde satışlar neredeyse 4 katına ulaştı. Kiralık konut taleplerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Bu dönem, uzun zamandır büyükşehirlerin hareketliliğinden kaçıp sahil kasabasında yaşamak isteyenler için muazzam bir fırsat yarattı" dedi.

GÖÇ DALGASI ARZ-TALEP DENGESİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Göç dalgasının Muğla'da arz-talep dengesini tersine çevirdiğine değinen Nino Tsivadze, "Talep artışı yeni konut ihtiyacını da beraberinde getirdi. Pandemiyle oluşan izole yaşam arayışları konuta doğayla iç içe bir yaklaşım kazandırdı. Büyükşehirlerde yeni konut projelerinde yaşanan bu dönüşüm, Muğla'da da hissediliyor. Bölgede ekolojik yaşamı merkezine alan projelerin sayısı giderek artıyor. Yeni yerleşimlerin ana durağını kıyı kesimler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yılın En İyi Performansı Ödülü'nü aldı

Bodrum'daki izole yaşam arayışlarına yönelik sundukları hızlı çözümlerle kısa sürede müşteri memnuniyetini artırdıklarını belirten Nino Bodrum, "Başarılı hizmetlerimizle şirketimizin Bodrum şubesi olarak öne çıkmayı başardık. Müşterilerimizle kurduğumuz çözüm ortaklığımız bize Yılın En İyi Performansı Ödülü'nü getirdi. 2022 yılında da üstün hizmetlerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri