Ege'ye 20 milyar dolarlık turizm yatırımı geliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin 20 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu, bu proje sayesinde bölgenin turizm gelirinin önemli oranda artacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin 20 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu, bu proje sayesinde bölgenin turizm gelirinin önemli oranda artacağını söyledi.

Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen programda, medya temsilcilerine Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki turizm gelirlerinin yüzde 40'ının Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz, yüzde 10'unun Ege ve kalan yüzde 10'unun ise Anadolu'nun diğer bölgelerine yayıldığını dile getiren Ersoy, bunun 81 vilayete dağılması gerektiğini belirtti.

Ege Bölgesi'nin turizmden olması gerekenin çok altında pay aldığına dikkati çeken Ersoy, birkaç doğru hamleyle bu gelirlerin artırılabileceğini, bu projenin de buradan çıktığını anlattı.

Çeşme Projesi'nin 9 bin 574 hektardan oluştuğunu ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Sadece yatırımcıların yapacağı yatırım bu. Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyar dolardan başlayıp 4 milyar doları bulacak bir proje. Bu aslında Ege projesi. Bütün Ege halkına faydası olacak bir proje. Projede 20 golf sahası, nitelikli spor tesisleri, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik özelleşmiş turizm tesisleri, Ege'nin en büyük müzesi, Agro turizm alanı, doğa turizmi alanı, film stüdyoları, yat limanı, Bilişim Teknolojileri Serbest Bölgesi, motor sporları pisti, güzel sanatlar için ihtiyaç duyulan özelliklere sahip kültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı birçok yatırım bulunuyor."

Ersoy, projede ilk yatırımların 2023'te açılacağını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ile Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

Kaynak: AA