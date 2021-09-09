Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan Rusya'ya ihracatta analiz zorunluluğu açıklaması Açıklaması
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan Rusya'ya ihracatta analiz zorunluluğu açıklaması Açıklaması

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan Rusya'ya ihracatta analiz zorunluluğu açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya yapılan domates ve biber ihracatında yüzde 100 analiz zorunluluğunun kaldırıldığını, bu kararın ihracatı artıracağını belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya yapılan domates ve biber ihracatında yüzde 100 analiz zorunluluğunun kaldırıldığını, bu kararın ihracatı artıracağını belirtti.

Uçak, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün verdiği garantinin ardından Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının "domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü", "domates lekeli solgunluk virüsü" ve "pepino mozaik virüsünde" yüzde 100 analiz zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi.

Bu kararın ihracatçıların rekabetçiliğini artıracağını ifade eden Uçak, şunları kaydetti:

"Birlik olarak 'Kullandığımız Pestilleri Biliyoruz' projesini hayata geçirdik. Taze domates ve biberin içinde bulunduğu pek çok üründe üretim alanlarından numuneler alarak analizler yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye Türk ihracatçısına duyduğu güven nedeniyle teşekkür ediyoruz. İzmir ve Antalya domates ve biber üretimin merkezi konumunda. Türkiye'den geçen yıl Rusya'ya 85 milyon dolarlık domates ve biber ihracatı yaptık. Bu ihracattan İzmir ve Antalya yüzde 42 pay aldı ve ülkemize 36 milyon dolar döviz kazandırdı. Alınan kararla bu ihracatın 50 milyon doları aşacağına inanıyoruz."

Uçak, bu gelişmenin domates ihracatında Rusya'nın uyguladığı kotanın kaldırılmasına da vesile olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan Rusya'ya ihracatta analiz zorunluluğu açıklaması Açıklaması - Haberler
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