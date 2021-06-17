Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de rekor ihracat bekliyor
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de rekor ihracat bekliyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de rekor ihracat bekliyor
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Ekonomi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yılın ilk 5 ayındaki artış ivmesinin sürmesi halinde 2021 yılını rekor ihracatla kapatmayı beklediklerini söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yılın ilk 5 ayındaki artış ivmesinin sürmesi halinde 2021 yılını rekor ihracatla kapatmayı beklediklerini söyledi.

Uçak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısında 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

2018 yılında göreve geldiklerini belirten Uçak, bu süreçte 600'ü aşkın üyeyle ihracatın artması için çalıştıklarını dile getirdi.

Uçak, birliğin yaş meyve, sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının 2020'de ilk kez 1 milyar sınırını aştığına işaret ederek, "2021 yılının ilk 5 aylık döneminde de ihracatımızdaki artış devam etti. Yüzde 16'lık artışla ihracatımızı 397 milyon dolara taşıdık. 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolar hedefi koymuştuk. Bu yılın artış ivmesiyle devam edersek 2021 yılını yeni bir rekorla kapatacağız. 1 milyar 200 milyon dolar hedefimizi geçeriz diye düşünüyoruz." dedi.

Pestisit projesi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık da dünyada gıdaya erişme ve gıda güvenliğinin önem kazandığını, bu kapsamda "Kullandığınız pestisitleri biliyoruz" adlı projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Balık, projeyle üretim alanlarından numune alarak pestisitlerin doğru kullanılıp kullanılmadığına baktıklarını belirterek, "Projemize çilekle başladık. 1500 dekar alandan numuneler aldık. Kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye'nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi." dedi.

Asma yaprağıyla ilgili de çalışma yaptıklarını, onlarda da büyük kalıntı limitlerine rastlamadıklarını ifade eden Balık, projenin kirazla devam ettiğini, neticelerin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Diğer yönetim kurulu üyeleri de çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de rekor ihracat bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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