Ege Yaş Mevye Sebze İhracatçılar Birliği'nden belediyeye ziyaret

16.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:49

Bergama Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Ziraat Mühendisi Şükrü Ercan ve Üye İlişkileri Uzmanı Burcu Kurnaz, Bergama Belediye Başkan Vekili Cüneyt Umutlu ile bir süre görüş alışverişinde bulundular.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak adına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya gönderilen Atatürk Portresi'ni Vekil Cüneyt Umutlu aldı. Bu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Vekil Cüneyt Umutlu, Başkan Koştu adına teşekkür dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler