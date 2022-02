Ege ve Soner Arıca 'Denizler Altında' Sergisini Gezdi

Eserleri inceleyip sanatçı ile uzun uzun sohbet eden Ege ve Soner Arıca,"Sahne çalışmalarımız ve konserler devam ediyor. Yeni besteler üzerinde de çalışıyoruz" dediler. İki sevilen sanatçı, bir süre daha alışveriş merkezinde mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

Soner Arıca kimdir?

Soner Arıca, 1960 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Fatsa'da tamamlamış ardından Şişli Koleji'nde eğitimini sürdürmek için İstanbul'a gelmiştir. Lise'den sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Teknik Direktör Erdoğan Arıca, Oyuncu Levent İnanır Soner Arıca'nın abileridir. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın ise yeğenidir. 5 sene mankenlik yapmış daha sonra 1992 senesinde müzik piyasasında İlk Albümü Umut ile yer almıştır. 1992 yılında Bir Umut isimli albümü ile adım attığı müzik kariyerine En Güzel Serüven, Yaşıyorum, Yalvarma, Herşey Yolunda, Sen Mutlu Ol, Şarkılar Var, Kusursuz Aşk, Aşkla Oldu, Hatıram Olsun, Benim Adım Aşk, Bu Yaz Biz, Seni Seviyorum, Sallan, Yarın Her Şey Değişebilir, Ödül, Şarkılar Aşkı Söyler, Başka İklimin Çiçekleri, İyisi Geliyor, Başka İklimin Çiçekleri, İyisi Geliyor, Yapboz, Saklı, Bir Yanım Gitti ve 2016 yılında Aşkın Saniyesi isimli albümleri ile devam etmiştir.

Ege kimdir?

Pop müziğin sevilen ismi Ege'nin gerçek ismi Levent Ak'dır. Şarkıcı Ege 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Önce klavyeli sazlar eğitimi, daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Epik'ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı. İzmir'deyken 1994 yılında 'Yaz Aşkım' adlı şarkısının demosunu çıkan yerel radyolara gönderen Ege, parçanın dinleyiciler tarafından çok beğenilerek sürekli istek almasının ardından İstanbul'a gelerek albüm çalışmalarına başladı. 1995 yılında "Senden Uzak" isimli ilk albümünü çıkardı. Ünlü sanatçı 'Senden Uzak' albümünde dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı. 'Yaz Aşkım', 'Delice Bir Sevda', 'Senden Uzak' ve 'Aşktan Söz Et' adlı şarkıları klasikler arasındaki yerini aldı. 1997'de 'Sevildiğini Bil Yeter' isimli albümüyle ilk albümündeki başarısını tekrarlayan Ege albümün ilk hiti 'Karanlıktan Aydınlığa'nın yanında on iki parçanın on biri yine kendi elinden çıktı. Mütevazi kişiliği ve kendine has tarzı ile beğeni toplayan Ege, 1999 Temmuz'unda 'Sevdanın Denizinde' adlı albümünü çıkardı. 2001 yılında "Aşkların En Güzeline" isimli albümünü yayınlayan Ege, 2003'te "Sonsuza Kadar" albümünü piyasaya sürdü. Haziran 2006'da "Bir İzmirlinin Not Defterinden" isimli albümünü, 28 Mayıs 2008'de de "Karnaval" isimli stüdyo albümünü yayınlandı. Şarkıcı Ege, 12 Temmuz 2010'da çıkan sekizinci albümü "Suya Düşen Sesler"le, iki yıl aradan sonra tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. 10 şarkıdan oluşan albümün ardından da 2014 yılında "Yalan" isimli teklisini piyasaya sundu. Aynı yıl, vokalde kendisine Deniz Seki'nin eşlik ettiği 'Beteri Var' isimli yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Ege, Bodrum'da Hasan Sessiz yönetmenliğinde bir klip çekti. Altın güfte ödüllü, Yaşar Güvenir'in klasikleşmiş "Sensiz Saadet Neymiş" eserini günümüzün modern ritmi ile yeniden aranje ederek, yeniden yorumlayarak şarkıya yeni bir pop kimlik kazandırdı. Ege, 2017 yılında edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaparak "İsyan" isimli ilk romanını okurlarla buluşturdu ve büyük övgü aldı. Romanın yazım sürecinde bestelediği şarkıları ise "İsyan Şarkıları" isimli albümü ile sevenleriyle paylaştı. Bu albümün ilk klibi ise "Kalbimdeki Aşkı Sen Çal" şarkısına çekildi. 2018 yılında "Kurtuluş Savaşı Destanı" bestelemeye başlayan Ege, 10 bölümden oluşacak destanın, ilk parçası olanı; "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"', 2018'de yayınladı ve marşın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. 2019, yılında ikinci bölümü, "Ey Bandırma" ve 2020 yılında ise üçüncü bölümü "Kiraz Ağacı"nı piyasaya sürdü. Bir yandan yazarlık kariyerini devam ettiren Ege, 2019'da ikinci romanı "Asil Dede'nin Düğünü"'nü kaleme aldı. Büyük ilgi gören romanı, ikinci ayda 4. baskıya geçti. Şarkıcı Ege'nin, "Sen Var Ya" isimli parçası Haziran 2020'de, tüm dijital platformlarda yerini aldı. 25 yıllık müzik kariyerine 8 albüm, 30'dan fazla ülkede konser, şarkıları 10 farklı dilde yorumlanmış bir besteci olma kimliği kazanan Ege, farklı ses rengi ve şarkı tarzı ile Türkiye'deki Akdeniz müziğinin mimarı oldu.