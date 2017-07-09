Ege ve Marmara manzaralı Yoga keyfi

İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen bir grup kadın, iki ayrı denizi gören 600 rakımlı tepede Yoga yaptı



TEKİRDAĞ - İstanbul'dan Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Elmalı mahallesine gelen bir grup kadın, Ege ve Marmara denizlerini aynı anda gören 600 rakımlı tepede, açık havada Yoga yapmanın keyfini yaşadı.

Malkara ilçesinin Elmalı mahallesine gelen bir grup İstanbullu kadın, iki denizin gözüktüğü ormanlık alandaki bir tepede Yoga yaptı.

Yıllardır Yoga yaptığını söyleyen Özel bir şirkette yöneticilik yapan Fatma Küçüktaş, "Yıllardır Yoga yapıyorum ama bu kadar güzel bir ortamda daha önce yapmamıştım. Tekirdağ'ın bu kekik kokulu tepelerinde, bir tarafımızda Ege Denizi bir tarafımızda Marmara Denizi Yoga yapmak müthiş bir keyif oldu. Buraya grup halinde İstanbul'dan geldik. Sürekli yoka yapıyoruz. Şu anda burada olmak, burada Yoga yapmak gerçekten Yoganın bütün keyif verici, bedeni rahatlatıcı, içsel rahatlığı verici bütün o özelliklerini çok daha fazla hissetmenize neden oldu. Bu yüzden Tekirdağ'da olmaktan ve burada bulunmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

"Değişik bir deneyim"

Yoga öğretmeni Suzan Tanırcan ise, "Üç senedir İstanbul'da yorga hocalığı yapıyorum. İstanbul'un kalabalığından kaçmak, biraz doğayla buluşmak için Tekirdağ geldik. Çok sevdik burayı, arada bir Yoga yapmak için yakın şehirlere, şehir dışına kaçmaya çalışıyoruz. Burayı yeni keşfettik. Elmalı köyünde Ege-Marmara manzaralı doğanın içinde hem bu huzuru yakalamak hem bir yandan bu nefis manzara, birazdan da edeceğimiz harika köy kahvaltısıyla özellikle Elmalı köyünde değişik bir deneyim bizim için. İstanbul gibi koşturmalı bir şehrin dışında, daha sakin ve huzurlu bir yerde hissediyoruz şimdi" diye konuştu.

"Ege'yi ve Marmaray'ı arkalarına alıp Spor yapıyorlar"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, belediyelerin Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Elmalı mahallesindeki tarihi bir binayı tanıtım evine çevirdiklerini, Tekirdağ'ın turizm sektörüne katkı sağlamak için bu tip toplam 10 proje yapacaklarını hatırlattı. Zengin, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu türden yaptığımız etkinlikleri daha da sıklaştırma düşüncesindeyiz. Bugünkü etkinliğimiz İstanbul'dan gelen bir grup hanım misafirlerimiz, bu bölgenin yoğun oksijenden, temiz havasından, kekik kokusundan yararlanarak, rakımı 600 metreye ulaşmış bir bölgede hem Ege'yi hem Marmaray'ı aynı anda gözleme fırsatı bularak etkinliklerini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra köyümüze inecekler yine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığı, Kadir başkanımızın bizi zorladığı önderlik ettiği tarihi bir mekanda kahvaltılarını yapacaklar. Bu hanımlar sabahtan beri bizim misafirlerimiz Bir şekilde duymuşlar bizim köyümüzün güzelliğini, Yoga yapmaya geldiler. Açık havada kekik korkularıyla dolu oksijenli bir ortamda Ege'yi ve Marmaray'ı arkalarına alıp Spor yapıyorlar" dedi.

Aynı zamanda ormanlık olan alanda Yoga yapmanın keyfini yaşayan kadınlar, daha sonra köylü kadınlar tarafından hazırlanan kahvaltının tadını çıkardı.