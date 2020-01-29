Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.
Toplantısı öncesi EMARCEP Başkanı Hasan Arslan, encümen üyeleri, Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra birliğin ocak ayı encümen toplantısı Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda birliğin çalışmaları değerlendirildi ve ve çeşitli konular görüşüldü.