Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı
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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.

29.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:08
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı

ve Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, ilçesinde yapıldı.

Toplantısı öncesi EMARCEP Başkanı Hasan Arslan, encümen üyeleri, Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra birliğin ocak ayı encümen toplantısı Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda birliğin çalışmaları değerlendirildi ve ve çeşitli konular görüşüldü.

Kaynak: AA
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