Ege ve Iğdır üniversiteleri "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında buluştu
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Ege ve Iğdır üniversiteleri "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında buluştu

09.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:25
Ege ve Iğdır üniversiteleri

Ege ve Iğdır üniversitelerinden akademisyenler, YÖK Anadolu Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili bir araya geldi.

Ege ve Iğdır üniversitelerinden akademisyenler, YÖK Anadolu Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili bir araya geldi.

Akademisyenlerle Iğdır'a gelen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede düzenlenen programda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile görüştü.

Daha sonra Ege Üniversitesi heyetine, Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü projeler gezdirilerek tanıtıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA muhabirine, iki üniversite arasında yüksek öğretim bazında eğitim ve öğretimde iş birliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Iğdır Üniversitesiyle tecrübe ve deneyimleri paylaşacaklarını ifade eden Budak, "Türkiye'nin her yeri bizim ama ülkenin bu bilgi ve bilim çağında çıkış yolu üniversitelerden geçer. O nedenle bilgi ve birikimlerimizi paylaştığımızda Iğdır için de bölge ekonomisi için de ciddi projelere hep birlikte imza atmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu birliktelikte büyük bir güç oluşacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Rektör Alma da program kapsamında üniversitelerinin önemli projelerinden biri olan Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'ni gezdiklerini belirterek, "Ege Üniversitesinin altyapısının güçlü olması hasebiyle sağlık anlamında ve turizm anlamında ortak çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bu vesileyle YÖK Anadolu Projesi'nin ilk temelini de burada atmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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