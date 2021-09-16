Ege ve Bitlis Eren Üniversiteleri iş birliğini daha ileri noktalara taşıyacak - Haberler
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Ege ve Bitlis Eren Üniversiteleri iş birliğini daha ileri noktalara taşıyacak

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Ege ve Bitlis Eren Üniversiteleri iş birliğini daha ileri noktalara taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, YÖK'ün öncülüğünde başlatılan, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri, kıdemli üniversitelerle eşleştirerek; gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini genç üniversitelerle paylaşan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi heyeti Ege Üniversitesini ziyaret etti.

Yükseköğretim tarihi açısından önemli bir proje olan YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi heyetini Ege Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak, "Paydaş üniversitemiz Bitlis Eren Üniversitesi ile iş birliğimizi eğitim öğretim faaliyetlerinin de ötesine taşıyarak ekonomik, kültürel, sportif, sosyal alanlarda da projeler hazırlayarak daha ileri noktalara taşıyacağız. Bu amaç doğrultusunda akademik gücümüzü ve her geçen gün geliştirdiğimiz altyapımızı yeni akademik dönemde de Bitlis Eren Üniversitesi ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aygün'ü ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Kıdemli ve genç üniversiteleri bir araya getiren proje kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, iş birliğinin yeni dönemde deartarak devam edeceğine vurgu yapıldı. İlgili birim yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantının ardından projeye destek veren akademik birimler ziyaret edildi. Program kapsamında İzmir Milletvekili Necip Nasır, Rektör Budak ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademik iş birliğinin önemine değindi.

Yeni dönem yeni projeler ile devam edecek

Yeni akademik dönemde de birçok farklı projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Rektör Budak, "Türk yükseköğretiminde ilk olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri YÖK'ün öncülüğünde hazırlanarak hayata geçirilen YÖK Anadolu Projesinde, kıdemli üniversite olarak Bitlis Eren ve Iğdır üniversiteleri ile eşleşmiştik. Kıdemli bir üniversite olarak araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim veöğrenci odaklı uygulamalarımız anlamında birçok deneyimimizi Anadolu'daki genç iki kardeş üniversitelerimiz ile paylaşıyoruz. Daha önce üniversite olarak paydaş üniversitelerimizi ziyaret ettik. Şimdi deBitlis Eren Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ve beraberindeki heyeti üniversitemizde ağırlıyoruz. YÖK Anadolu Projesi, gönüllülük esasına dayalı sürdürülen bir proje. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerimiz bu alanda bilgi, birikim ve deneyimlerini Bitlis Eren Üniversitesinde eğitim öğretimlerini sürdüren öğrencilere gönüllü olarak aktarıyorlar.Biz iş birliğimizi daha da genişleterek ileri noktalara taşımak istiyoruz. Hem Avrupa Birliği hem de TÜBİTAK projeleri kapsamında üniversite-üniversite iş birliğine özel bir önem veriyoruz. Türkiye'nin her noktasındaki üniversite bizim için önemli. Fakat, YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi ile kardeş üniversiteler olduk. Birbirimize deneyimlerimizi aktararak, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu görüyoruz. Üniversiteler arasında gerçekleştirilen ziyaretlerin projeyi geliştirme noktasında büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Her iki üniversitemiz ve ülkemiz için de bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"EÜ'nün güçlü olduğu yanlarından istifade etmek istiyoruz"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Bitlis Eren Üniversitesi YÖK Anadolu Projesi kapsamında genç bir üniversite olarak, Ege Üniversitesi ile eşleştirildi. Bu eşleştirme ile geçtiğimiz dönem üniversiteler arasında önemli bir yol kat edildi. Bu kapsamda iki gündür Ege Üniversitesindeyiz. İş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmaların yol haritasını belirlemek yeni iş birliklerini hayat geçirmek için önemli toplantılar yaptık. Ege Üniversitesinin özellikle güçlü olduğu yanlarından istifade edip, ortak projeler hazırlayarak, beraber hareket etmek istiyoruz. Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'a üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bütün kapılarını bize açarak, destek oldular ve olmaya devam ediyorlar. Bu nedenle bizim için çok kıymetli bir proje. İnşallah kapsamını daha da genişleterek, iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Program kapsamında bir önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni döneme ilişkin yapılacak iş birlikleri ve projeler hakkında ilgili birimlerin yöneticisi ve akademisyenlerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Toplantının ardından Bitlis Eren Üniversitesi heyeti EÜ Ana Kampüsünü ve EÜ Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesini ziyaret etti. Program kapsamında İzmir Milletvekili Necip Nasır,Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

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