Ege ve Akdeniz'in birleştiği Muğla ili spor turizminin parlayan yıldızı oldu
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Ege ve Akdeniz'in birleştiği Muğla ili spor turizminin parlayan yıldızı oldu

Ege ve Akdeniz'in birleştiği Muğla ili spor turizminin parlayan yıldızı oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Halikarnas Kupası başlama töreninde açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'nın son yıllarda spor turizminde adından sıkça söz ettirdiğinden bahsetti.

Vali Orhan Tavlı, ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra; ülkemizdeki birçok bölgenin aksine ilimizin pek çok farklı noktasında yılın dört mevsiminde sporseverleri cezbedecek çeşitli spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizde en iyi kitesurf destinasyonların biri olan Gökova, el değmemiş doğası ve sadece bu spor için ayrılmış plajı ile Dünya Kiteboard Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır.

The Bodrum Cup Yelken Yarışları ilgi çeken organizasyonlardan biri olup, 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirilmekte olan yarışlar yelkenciliğin tanınmasında büyük katkı sağlamıştır.

Yamaç paraşütü denilince akla ilk gelen lokasyon olan Fethiye Ölüdeniz'de bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi uçuş koşullarının elverişliliği ile yılın dört mevsimi yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunmaktadır. Babadağ rüzgârın yönü, şiddeti ve olağanüstü manzarasıyla her yıl Uluslararası Hava Oyunlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Rallisine üç yıldır ev sahipliği yapan Muğla, Marmaris ve Datça'nın eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü ralli pilotlarını ve motor sporları tutkunlarını ağırlamaktadır.

İlimiz her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun iki etabına ev sahipliği yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu vesilesiyle bisiklet sporları ilimizde büyük bir ivme kazanmıştır.

Yılın her mevsimi yüzme sporunun yapılabildiği ilimiz, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi yüzme yarışlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

İlimiz rafting sporu için de uygun koşullara sahip olup, özellikle Dalaman Çayı ülkemizdeki en iyi üç rafting parkuru arasında gösterilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Rafting Şampiyonası Dalaman Çayında yapılmıştır.

52 kilometrekare alanı, elverişli iklimi ve suyun durgunluğu ile Köyceğiz Gölü son yıllarda kano ve kürek milli takımları tarafından tercih edilen önemli bir su sporları merkezi haline gelmiştir.

Bodrum'da son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Optimist Yarışları ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları da büyük ilgi gören organizasyonlar arasında yer almaktadır.

İlimizde ayrıca Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası, Altınpalet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası gibi önemli spor müsabakaları gerçekleştirilmiştir." Dedi.

Vali Orhan Tavlı, uygun iklimi ve coğrafi koşulları sayesinde yılın dört mevsimi her türlü sporun Muğla'da yapılabileceğini ifade ederek, Muğla'nın zengin tarihsel birikimi, el değmemiş koyları, yemyeşil ormanları, mavi yolculuğu, kanyon ve mağaraları, yamaç paraşütü, kitesurf ve safari gibi extrem sporları, zengin ekolojisi, termal suları, nitelikli konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, el sanatları ve misafirperver insanları ile dünyanın en gözde turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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