Ege ve Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Ege ve Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

12.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:45
Ege ve Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege ve Akdeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Düzce, Konya, Karaman, Bitlis, Şırnak ve Muş çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Erzincan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kıyı Ege, Çanakkale, Antalya, Balıkesir'in batı, Burdur'un doğu, Isparta'nın güneylerinde yağışın kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

Denizlerde durum

Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Havanın Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu olacağı, Batı Karadeniz'in batısında yağmur, Marmara'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Ege'de çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Akdeniz'de çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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