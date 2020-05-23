Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında bu akşam fırtına bekleniyor.

Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında bu akşam fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında (Bodrum-Kaş arasında), bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde de Batı Akdeniz'de kuzey-kuzeybatı (Karayel) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA