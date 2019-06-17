Ege ve Akdeniz’den esintiler…

The Bodrum Edition sahilinde sinema keyfi; Corendon Airlines İzmir uçuşlarına başladı; Kitchenette, Yalıkavak Marina'da yaz sezonunu açtı; Marina Vista Bodrum konseptini yeniledi; Jennifer Lopez Regnum Carya'da.

Ege ve Akdeniz’den esintiler…

The Bodrum Edition sahilinde sinema keyfi; Corendon Airlines İzmir uçuşlarına başladı; Kitchenette, Yalıkavak Marina'da yaz sezonunu açtı; Marina Vista Bodrum konseptini yeniledi; Jennifer Lopez Regnum Carya'da…

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et