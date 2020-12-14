Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu
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Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu

14.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:47
Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu

Deniz taştı; caddeler sokaklar göle döndü.

Deniz taştı; caddeler sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Meteoroloji uyarmış, bazı illerde de turuncu alarm

verilmişti. ve beklenen yağış geldi. Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu. İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken 2 kişi kayboldu..

Araç olay yerinden 800 metre uzakta bulunurken Afad ve Jandarmanın kayıp şahısları arama çalışmaları sürüyor. Buca'da ise iki siteyi ayıran istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak çöktü, 20 araç duvarın altında kaldı. Hasar gören araçlarla ilgili tutanak tutuldu. Kullanılamaz durumdaki araçlar da çekici yardımıyla bulundukları alandan çıkarıldı.

Antalya'da da şiddetli sağanak etkiliydi. Yağmur kısa sürede sele dönüştü. Gazipaşa ilçesinde taşkınlar yaşandı.. Esnaf ve vatandaş zor anlar yaşadı. Metrekareye saatte 75 kilogramlık yağış düştüğünü açıklayan Meteoroloji yetkilileri yağışların 2 gün daha devam edeceğini duyurdu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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