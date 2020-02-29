Ege ve Akdeniz'de deve güreşi organizasyonları iptal edildi
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Ege ve Akdeniz'de deve güreşi organizasyonları iptal edildi

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında askerlerin şehit olması nedeniyle yarın yapmayı planladıkları 4 deve güreşi organizasyonunu iptal ettiklerini bildirdi.

29.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:26
Ege ve Akdeniz'de deve güreşi organizasyonları iptal edildi

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger, 'nin kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında askerlerin şehit olması nedeniyle yarın yapmayı planladıkları 4 deve güreşi organizasyonunu iptal ettiklerini bildirdi.

Dülger, yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere de acil şifa dileklerini iletti.

Şehit haberleri sonrası, yarın Çanakkale Ayvacık, Aydın Köşk, İzmir Kemalpaşa ve Antalya Demre'de yapmayı planladıkları deve güreşlerini iptal ettiklerini belirten Dülger, "Yüreğimiz yanarken bu güreşleri yapamazdık. İleri tarihlerde yapılacak tüm deve güreşlerimizden eğlenceleri kaldırdık. Davul zurnalar çalınmayacak, hepimiz çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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