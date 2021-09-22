Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor - Haberler
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Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor

Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına tahmin ediliyor.

AKDENİZ (AA) - Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile daha sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği öngörülen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile zamanla genelinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, cuma günü öğle saatlerinde de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor - Haberler
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