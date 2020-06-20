Ege ve Akdeniz bölgelerindeki trafik denetimlerinde 3 bin 366 hız ihlali belirlendi
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Ege ve Akdeniz bölgelerindeki trafik denetimlerinde 3 bin 366 hız ihlali belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda yapılan denetimlerde 3 bin 366 hız ihlali tespit edildi.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki trafik denetimlerinde 3 bin 366 hız ihlali belirlendi
20.06.2020 02:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:30

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda yapılan denetimlerde 3 bin 366 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 17 Haziran'da Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu güzergahlarda eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 4 bin 170 araç ve sürücü denetlendi, 3 bin 366 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı, 33 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığı belirlendi.

Denetimlerde toplam 3 bin 764 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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