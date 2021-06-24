Ege Üniversitesinin proje atağı devam

Ege Üniversitesinin proje atağı kabul edilen yeni TÜBİTAK ve BAP projeleri ile devam ediyor.

Son dönemde bilimsel ve teknolojik yetkinliği ile adından sıkça söz ettiren Ege Üniversitesinin, 2021 yılının ilk altı ayında 193 BAP, 27 TÜBİTAK projesi kabul edildi. Ege Üniversitesinde tesis edilen bilim üretme ekosisteminin projeye dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, oluşturulan proje üretme iklimini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Ege Üniversitesinin faklı birimlerinde görev yapan akademisyenler tarafından hazırlanan TÜBİTAK ve BAPprojeleri desteklenmeye devam ediyor. Bir önceki yıl 418 BAP ve 58 TÜBİTAK projesi kabul edilen Ege Üniversitesinde, 2021 yılının ilk altı ayında 193 BAP, 27 TÜBİTAKprojesi desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesinin proje hazırlama konusunda önemli bir tecrübeye sahip ve başarılı bir üniversite olduğuna dikkat çeken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde akademisyenlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdik. Bilim insanlarımıza proje üretmeleri noktasında her türlü desteği verdik. Ege Üniversitesi olarak, araştırma alt yapısı anlamında sahip olduğumuz dinamikleri harekete geçirmek, üniversitemizde üretilen proje ve yeniliklere zenginlik kazandırmak, ülkemizin öncelikli alanlarında yürütülen disiplinler arası araştırmaların artırılmasını sağlamak ve bilimsel araştırma çıktılarının topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmete dönüştürülmesini teşvik etmek amaçlarıyla pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Tam akreditasyona sahip bir araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son dönemde ulusal ve uluslararası sıralamalardaki başarılarımızla markamızı daha da güçlendiriyoruz. Eğitim-öğretim,topluma hizmet,araştırma geliştirme ve uluslararasılaşma parametrelerinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler neticesinde kısa süre içinde üniversitemizin kalitesini tam akreditasyonla taçlandırıp,hak ettiğimiz araştırma Üniversitesi konumuna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Araştırmacılarımız nitelikli çalışmalara imza atıyorlar"

TÜBİTAK VE BAP projeleri kabul edilen akademisyenleri kutlayan Rektör Budak, "Yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretimin yanı sıra araştırma yapma,bilim ve teknoloji üretme gibi görevleri de bulunuyor.Ar-ge ve inovasyon öncelikli çalışmalar ile nitelikli projeler bu üretimin en önemli ayağını oluşturuyor. Üniversitemiz akademisyenleri, EBİLTEM-TTO ve Ege Teknopark ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteği ile nitelikli çalışmalara imza attılar. Pek çok BAP ve TÜBİTAK projesi hazırladılar. Projeleri kabul edilen araştırmacılarımız, bir yandan bizleri mutlu ederken diğer yandan da hedeflerimize, yol haritamıza anlamlı katkı sağlamış oldular. Ayrıca hazırlanan bu projeler üniversitemizde laboratuvarların harıl harıl işlediğini, araştırma geliştirme faaliyetlerinin bir kültüre dönüştüğünü gösteriyor. Bu bilim ve kültür ortamı hiç şüphesiz genç araştırılarımıza ve öğrencilerimize de ilham kaynağı oluyor. Bu projelere imza atan akademisyenlerimize ve idari ve akademik birimlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne değin olduğu gibi bundan sonrada akademisyenlerimizi proje hazırlama, yürütme ve geliştirme süreçlerinde tüm imkânlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Üniversitemiz akademisyenleri bölgemiz ve ülkemiz için verimli projeler hazırlamaya devam edecekler. Bu bilim üretme iklimimizi sürdürülebilir kılmak ve geleceğin araştırmacı kadrosunu yetiştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tam bir seferberlik ruhu ile proje üreten tüm mensuplarımıza, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAP projelerinde Tıp, TÜBİTAK'ta Mühendislik öne çıkıyor

Ege Üniversitesinde 2020 yılında birim bazında en çok BAP projesini 93 proje ile Tıp Fakültesi hazırladı. Tıp Fakültesini, 85 proje ile Mühendislik Fakültesi, 69 proje ile Fen Fakültesi izledi. 2021 yılın ilk altı ayında ise 193 BAP projesinin 48'i Tıp Fakültesi, 34'ü Mühendislik Fakültesi, 22'si ise Fen Fakültesi tarafından hazırlandı. TÜBİTAK projelerinde ise 2020 yılın kabul edilen 58 projeden 20'si Mühendislik Fakültesi,12'si Fen Fakültesi tarafından hazırlandı.2021 yılının ilk altı ayında üretilen 27 TÜBİTAK projesinin 8'i Mühendislik Fakültesi tarafından hayat geçirildi.

Kaynak: Bültenler