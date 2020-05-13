Ege Üniversitesinin cilt kanseri ilacı projesine TÜBİTAK'tan destek Ege Üniversitesinin (EÜ) cilt kanseri tedavisinde kullanılması amaçlanan jel formlu ilaç projesinin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduğu bildirildi.

Ege Üniversitesinin (EÜ) cilt kanseri tedavisinde kullanılması amaçlanan jel formlu ilaç projesinin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Güliz Ak tarafından hazırlanan "Melanoma Tedavisinde İkili İlaç İçeren Hedefli Nanopartikül Sisteminin Topikal Kemoterapiye Yönelik Etkinliğinin Araştırılması" projesi, TÜBİTAK tarafından destek görmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güliz Ak, projeyle bir tür cilt kanseri olan melanomanın daha etkili ve hedefli tedavisi için nanoteknolojik formülasyon geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Melanomanın cilt kanseri kaynaklı ölümlerin çoğunluğunu oluşturduğunu, özellikle geç evrede teşhis konulan vakalarda klasik klinik uygulamaların başarılı olamayabildiğini ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Geliştirilecek olan yeni ilaçla ilgili herhangi bir literatür veya patente rastlanmadı. Projede elde edilecek veriler doğrultusunda patent başvurusu yapmayı planlıyoruz. Elde edilecek bulguların gelecek vadetmesi durumunda klinik araştırmalara geçilebilmesi için girişimde bulunmayı hedefliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerindeki araştırma projelerinin TÜBİTAK tarafından destek görmeye devam ettiğini belirterek akademisyenlere başarı diledi.

Kaynak: AA