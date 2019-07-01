Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu

Ege Üniversitesi kampüsünde "acil panik butonu" sistemi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sistemle olumsuzluk yaşanması durumunda mağdurların güvenlik görevlilerine en hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sesli ve görüntülü sistemin Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk kez kullanıldığını belirtti.

Budak, öğrenci ve çalışanların yoğun kullandığı bölgelere 7 ayrı acil panik butonu sistemi kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü olarak irtibat kuruyor. Sistemin üst kısmında bulunan mercekli kamera çevreyi kontrol ederken, merkezdeki görevlimiz bölgeye en yakın birimleri yönlendiriyor. Böylece olaya en hızlı şekilde müdahale edilmiş olacak."

Kaynak: AA