Ege Üniversitesinde Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun Balkan coğrafyasının dili, edebiyatı ve kültürü üzerine düzenlenen önemli bir toplantı olduğunu kaydetti.

Türk Dil Kurumunun da Balkan coğrafyasıyla ilgili birçok çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gülsevin, Balkan dilleri üzerine pek çok sözlük yayımlandığını aktardı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (BALTED) iş birliği ile düzenlenen sempozyum kapsamında çoğunluğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 10 farklı ülkeden 56 saygın bilim insanının Balkan Türklerini konu edinen birbirinden değerli bildirilerinin sunulacağını aktardı.

Balkanların ve Balkan Türklüğünün bilimsel anlamda araştırılması ve incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Budak, "Balkanlar bizim için emanettir ve bize emanettir. Türk tarihinin, kültürünün ve medeniyetinin emanetidir. Tıpkı Kudüs gibi, Karabağ gibi, Doğu Türkistan veya Kırım gibi. Balkanlar gönül coğrafyamızın devamıdır." ifadelerini kullandı.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise Türk dünyasının bütün sorunlarıyla ilgili entelektüel ve akademik vizyon oluşturan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sempozyumda Balkan Türklerinin ve Bosna Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgelerdeki toplulukların Türk dili ve edebiyatı faaliyetlerini konu alan çalışmalar sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz