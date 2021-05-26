Ege Üniversitesinde Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Üniversitesinde Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi

Ege Üniversitesinde Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun Balkan coğrafyasının dili, edebiyatı ve kültürü üzerine düzenlenen önemli bir toplantı olduğunu kaydetti.

Türk Dil Kurumunun da Balkan coğrafyasıyla ilgili birçok çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gülsevin, Balkan dilleri üzerine pek çok sözlük yayımlandığını aktardı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (BALTED) iş birliği ile düzenlenen sempozyum kapsamında çoğunluğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 10 farklı ülkeden 56 saygın bilim insanının Balkan Türklerini konu edinen birbirinden değerli bildirilerinin sunulacağını aktardı.

Balkanların ve Balkan Türklüğünün bilimsel anlamda araştırılması ve incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Budak, "Balkanlar bizim için emanettir ve bize emanettir. Türk tarihinin, kültürünün ve medeniyetinin emanetidir. Tıpkı Kudüs gibi, Karabağ gibi, Doğu Türkistan veya Kırım gibi. Balkanlar gönül coğrafyamızın devamıdır." ifadelerini kullandı.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise Türk dünyasının bütün sorunlarıyla ilgili entelektüel ve akademik vizyon oluşturan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sempozyumda Balkan Türklerinin ve Bosna Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgelerdeki toplulukların Türk dili ve edebiyatı faaliyetlerini konu alan çalışmalar sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

MSB: 'Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
MSB: "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Demet Evgar Deniz Çakır
Spor Şenol Güneş Josef De Souza Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege Üniversitesinde Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:25:20. #1.15#

title