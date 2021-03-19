Ege Üniversitesinde "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz" paneli düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ege Üniversitesinde "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz" paneli düzenlendi

19.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:51
Ege Üniversitesinde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm Türk dünyasının kardeşlik değerleri etrafında birleştiği Nevruz Bayramı'nın bir hoşgörü, bolluk ve bereket sembolü olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm Türk dünyasının kardeşlik değerleri etrafında birleştiği Nevruz Bayramı'nın bir hoşgörü, bolluk ve bereket sembolü olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünce çevrim içi olarak "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Budak, Nevruz Bayramı'nın dünyanın en eski barış ve dostluk bayramlarından biri olduğunu, bu geleneği üniversite olarak gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini ifade etti.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün çalışmalarıyla genç nesillerin manevi zenginlikleri ve değerleri doğru kaynaklardan öğrenme ve özümseme imkanına sahip olduğunu kaydeden Budak, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Anadolu'ya uzanan geniş coğrafyadaki Türk dünyası, binlerce yıldır aynı coşkuyla bu anlamlı günü kutlamaya devam ediyor. Her kültür, kutlamalarını farklı gelenekler etrafında yapsa da Nevruz, tüm Türk dünyasını, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik değerleri etrafında birleştiriyor. Bu anlamda bir hoşgörü günü olarak da tanımlayabileceğimiz bu gün, aynı zamanda bolluğun ve bereketin sembolüdür."

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise baharın gelişiyle kutlanan Nevruz'un Türklerin bayramı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Macit, "Maalesef bu yıl salgın nedeniyle çevrim içi olarak bu bayramı kutlamak durumunda kaldık. Bizlere katkı sağlayacak uluslararası bilim adamlarıyla bu bayramı akademik yönden konuşacağız. İstiklal Marşı'mızın kabulü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümleri gibi milletimiz için önemli hatıraları olan günlerden geçiyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Lazzat Urakova Yanç, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Dr. Sabohat Bozorova ve Azerbaycan halkbilimcisi ve gazeteci Ali Şamil sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesinde "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz" paneli düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:00:19. #1.16#
title