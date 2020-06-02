Ege Üniversitesinde poliklinik hizmetleri "kontrollü" başladı
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Ege Üniversitesinde poliklinik hizmetleri "kontrollü" başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde "kontrollü normalleşme" kapsamında yeniden poliklinik hizmeti verilmeye başladığı bildirildi.

Ege Üniversitesinde poliklinik hizmetleri
02.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:53

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde "kontrollü normalleşme" kapsamında yeniden poliklinik hizmeti verilmeye başladığı bildirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'tan itibaren hastanede uzaktan-dönüşümlü çalışma sistemine geçildiğini hatırlattı.

Pandemi döneminde teletıp uygulaması ile hastalara telefon yoluyla ulaştıklarını ve mağdur olmamalarını sağladıklarını vurgulayan Budak, şöyle dedi:

"Şimdi de Cumhurbaşkanlığımızın kararları doğrultusunda yeniden poliklinik hizmeti vermeye başlıyoruz. Ege Üniversitesi ailesi olarak eskisinden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, ülkemize faydalı olacağız. Tabii ki, tüm akademik ve idari çalışanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam riayet ederek, tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Araştırma üniversitesi olma hedefimize ulaşmak adına aynı kararlılıkla gayret göstereceğiz."

Sürekli denetim yapılacak

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, yeni dönemde polikliniklerde elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek. Salgın süreci başında Kovid-19 kliniği haline getirilen Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları servisleri normal çalışma düzenine geçecek. Yaz döneminde Kovid-19 tanılı hastalar izole servis odalarında ve izole yoğun bakım odalarında tedavi edilecek.

Hastanede yatan ve poliklinik hastalarının maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak, ziyaretçi yasağı uygulanacak. Tüm binalara hasta ve yakınları, ateş ölçümü sonrası alınacak. Poliklinik bekleme alanlarında uzun süreli beklemenin önlenmesi ve sosyal mesafeye uyumun sağlanması için sürekli denetim yapılacak.

Diğer yandan Teletıp Poliklinik Sistemi de uygulanacak.

Kaynak: AA

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