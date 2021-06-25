Ege Üniversitesinde özel bireylerin istihdamına yönelik sertifika programı düzenlendi
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Ege Üniversitesinde özel bireylerin istihdamına yönelik sertifika programı düzenlendi

Ege Üniversitesinde özel bireylerin istihdamına yönelik sertifika programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesinde (EÜ) özel bireylerin istihdamı için "Engelsiz Sukulent Üretimi" başlıklı sertifika programı gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) özel bireylerin istihdamı için "Engelsiz Sukulent Üretimi" başlıklı sertifika programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında yürütülen Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesine destek amacıyla Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), Bayındır Meslek Yüksekokulu, Bayındır Engelliler Derneği ve Bayındır Gençlik Merkezi ortaklığında program düzenlendi.

"Engelsiz Sukulent Üretimi" adı altında teorik ve uygulamalı eğitimleri içeren programda, 15-25 yaş arası engelli gençlerin bitkisel üretimde istihdam edilebilecek kalifiye eleman olarak bilgi ve beceri kazanmaları hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, "Bayındır Meslek Yüksekokulumuzun desteği ile özel çocuklarımızın ve gençlerimizin bitki üretiminde bilgi ve beceri kazanmaları adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Onların toplum içinde güçlenerek var olmaları adına bilgi, beceri ve özgüvenlerini geliştirecek her türlü eğitimi vermeyi sorumluluk sayıyoruz. Özel çocuklarımızı desteklemek EGESEM için hep öncelikli olmuştur olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EÜ Bayındır MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar ise programın özel bireylere bitkisel üretim alanında sukulentler konusunda yeterli bilgi almaları, sertifika edinmeleri ve ilgili işletmelerde istihdam edilebilmeleri açısından önemli bir fırsat sağladığına işaret etti.

Sertifika programı kapsamında, Bayındır MYO öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akat Saraçoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Ceyhun Kılıç tarafından 16 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde "Sukulent Çeşitlerini Tanıma", "Toprak Hazırlama", "Üretim Yöntemleri" ve "Sulama Teknikleri" konularında özel bireylere beceriler kazandırıldı.

Kurs sonunda başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını alarak kendi merkezleri tarafından oluşturulan sukulent bitki serasında gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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