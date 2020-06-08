Ege Üniversitesinde Kovid-19'un tahribatını ölçmek üzere yazılım geliştirildi
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Ege Üniversitesinde Kovid-19'un tahribatını ölçmek üzere yazılım geliştirildi

Ege Üniversitesi Hastanesinde oluşturulan bilim ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tanısı, evresi ve yayılımı ile akciğerlere verdiği tahribatın ölçülmesi için tomografi yazılımı geliştirdi.

Ege Üniversitesinde Kovid-19'un tahribatını ölçmek üzere yazılım geliştirildi
08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:00

Ege Üniversitesi Hastanesinde oluşturulan bilim ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tanısı, evresi ve yayılımı ile akciğerlere verdiği tahribatın ölçülmesi için tomografi yazılımı geliştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Özkan Doğanay, yüksek lisans öğrencisi Nur Ekenel ile Tıp Fakültesi öğrencileri Belkıs Aysu Özbek ve Ceren Yürümez, Kovid-19'un akciğerlere etkisini saptamak üzere "Kovid-19'da Bilgisayarlı Tomografi Yazılımlarının Geliştirilmesi" projesini tamamladı.

Dr. Özkan Doğanay, TÜBİTAK desteği de alan proje kapsamında geliştirilen yazılımın hastaya tanı koymada, hastalığın hangi evrede olduğunu saptamada etkili olduğuna işaret etti.

Doğanay, "Yazılım, hastalığın akciğerde yayılışının üç boyutlu olarak görülmesine olanak sağlayacak ve hastalığın ciddiyeti ve gelişimi izlenebilecek. Bu tür yazılımlar Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi heterojen akciğer hastalıklarında ve akciğer kanserinde de kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Yazılımın kısa sürede bilgisayarlı tomografi verilerini kullanarak tanı koyabilir hale geleceğini belirten Doğanay, Ege Üniversitesinden etik kurul izinleri alınarak hastalara ilişkin verilerin analizine başlanacağını bildirdi.

Doğanay, yeterli sayıda veri elde edildiğinde yapılan analizlerin radyolog Prof. Dr. Recep Savaş, göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tuncay Göksel ve Prof. Dr. Kutsal Turhan'ın klinik değerlendirmeleri ile geliştirileceğini belirtti.

Uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilecek yazılımın ilk etapta Ege Üniversitesi Hastanesinde uygulanacağını aktaran Doğan, ardından yazılımın ülke ve dünya genelinde klinisyenlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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