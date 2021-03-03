Ege Üniversitesinde kanserle mücadele için hücre işleme merkezi açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfının (KİTVAK) desteğiyle, "KİTVAK-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi" açıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfının (KİTVAK) desteğiyle, "KİTVAK-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi" açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü ve EÜTF Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü iş birliği ile kurulan merkezin açılışında konuşan EÜ Rektörü Necdet Budak, güçlü ve köklü bir tıp geleneğine sahip olan üniversitenin insanlığı yakından ilgilendiren kansere karşı mücadelenin her safhasında etkin rol üstlendiğini belirtti.

KİTVAK'ın örnek bir vakıf olduğunu aktaran Rektör Budak, şunları kaydetti:

"Bu kuruluş, gerek hassasiyeti gerek üstün gayretleriyle bugüne dek onkoloji tedavisi anlamında çok kıymetli projelere imza attı. Üniversitemiz bünyesinde kanser hastalarına tam kapasiteli hizmet veren Tülay Aktaş Onkoloji Hastanemiz, KİTVAK tarafından geliştirilen proje kapsamında hayırseverlerin bağış ve katkılarıyla üniversitemize kazandırılmıştı. Yine onkoloji hastanemiz içerisinde yer alan ve Avrupa Kemik İliği Transplant Birliği tarafından akreditasyon alarak alanında yetkinliğini ispatlayan EÜ Pediyatrik Kemik İliği Nakil Ünitemiz de KİTVAK'ın değerli çabalarının bir ürünüdür."

Merkezin uluslararası standartlarda hizmet sunacağını dile getiren KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren ise bu projeye yürekten katkı verdiklerini, Ege Üniversitesine katkılarının bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.

Ulueren, şu bilgileri verdi:

"Kentimizde böyle bir üniversitenin olmasından kıvanç duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, çok değerli hayırseverimiz Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal elimizden tuttu. Her zaman destekçimiz oldu, kendilerini saygıyla selamlıyorum. Bundan sonraki süreçte erişkin onkolojide de proje yapmak istiyoruz."

Açılış törenine KİTVAK Mütevelli Heyeti Başkanı Ramazan Soncul, Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal, vakıf üyeleri ve sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol