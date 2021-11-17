Ege Üniversitesinde "hemşirelik tarihi koleksiyonu" açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesinde, "hemşirelik tarihi koleksiyonu"nun ziyaretçilere açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, EÜ Hemşirelik Fakültesi fuaye alanında düzenlenen açılışa, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Budak, modern hemşireliğin temellerinin Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale ile atıldığını belirtti.

Türkiye'nin, bu savaş sırasında Florence Nightingale'in verdiği hizmetlerle hemşirelik mesleğinin doğuşuna tanık olduğunu kaydeden Budak, "Yine Safiye Hüseyin Elbi'nin modern hemşirelik uygulamaları da mesleğin tarihinde önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Bizler de, 1800'lü yıllara denk gelen bu tarihi, EÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Koleksiyonu ile yaşatacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Koleksiyon ile ilgili bilgi veren EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ise koleksiyonda 21 hemşire üniforması, 24 ders araç-gereci, 72 tedavi ve bakım araç gereci sergilendiğini, ayrıca fakültenin ilk mezunu emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erefe tarafından yapılan Florence Nightingale Büstü'nün koleksiyon alanında yer aldığını belirtti.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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