Ege Üniversitesinde hedef: Kalite ve akreditasyon Prof. Dr. Budak "Üniversitemizin, kalite ve akreditasyonda devlet üniversiteleri arasında en iyi konumda olduğunu değerlendiriyorum"

Ege Üniversitesi, kalitesini ve yetkinliğini her alanda tescilleme çalışmalarına devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplanan Ege Üniversitesi Senatosunda üniversitenin kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi. Ege Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına 11 üniversite ile birlikte dahil edildiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11'i programa dahil oldu. Bu 11 üniversite içerisinde Ege Üniversitesi de yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında en iyi konumdayız. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Tüm mensuplarımıza tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim-öğretim ve kalitede Türkiye'de en iyi üniversitelerden birisi olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, "Huzurlu üniversite ve kaliteli eğitim vizyonu ile yola çıktık. Öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Öğrenci ile akademisyen ve üst yönetim arasındaki duvarları kaldırdık. Güçlü ve işlevsel akademik danışmanlık sistemini uygulamaya geçirdik. Canlı destek hattını ve Turkuaz Masayı hizmete aldık. Kütüphane olanaklarını hem fiziksel hem dijital olarak artırdık. Uzaktan eğitim sistemimizi güçlendirerek Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurduk. Öğrencilerimize ve personelimize yönelik anketler düzenleyerek geri dönüşlere göre iyileştirme çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"PROGRAMLARIMIZIN YÜZDE 50'Sİ AKREDİTE"

Kalite çalışmalarının süreklilik arz ettiğini ve yapılması gereken pek çok çalışma olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Ege Üniversitesinin hedefi; kalite ve akreditasyonu önceleyen, öğrenci odaklı ve önde gelen bir 'Araştırma Üniversitesi' olmaktır. Tercih sebebi olmak için kalite ve akreditasyon çok önemli. Biz, üniversitemiz dahilindeki programların yaklaşık yüzde 50'sini akredite etmiş durumdayız. Diğer bölümlerimiz için de akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kalite güvencesi ve kültürü konusunda farkındalığı artırmak için kısa vadede gerçekleştirmemiz gereken çalışmalar var. Üniversitemizin stratejik planının, kalite politikasının, kurumsal iç değerlendirme raporunun ve kalite ile ilgili belgelerin tüm personelimiz tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi gerekiyor. Yine bilgi paketlerinin güncellenmesi, paydaşlarımızın iyileştirme ve karar alma süreçlerine dahil olması, yapılan etkinliklerin raporlarının eksiksiz tutulması, bölgesel kurumlarla işbirliği içerisinde olunması ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılması kısa vadede gerçekleştirmemiz gereken çalışmalarımıza dahildir" dedi.

Rektör Budak'ın ardından söz alan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Atılgan, Ege Üniversitesinde toplam kalite yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Senato toplantısının sonunda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden emekli olan ve Rektör Danışmanlığına atanan Prof. Dr. Süheyda Atalay'a plaket takdim edilirken kalite komisyonu üyelerine de çalışmalarından dolayı"Teşekkür Belgesi" verildi.

Kaynak: Bültenler