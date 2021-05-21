Ege Üniversitesinde fakülte sayısı 18'e yükseldi
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Ege Üniversitesinde fakülte sayısı 18'e yükseldi

Ege Üniversitesinde fakülte sayısı 18'e yükseldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun kapatılarak, Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Karar doğrultusunda, Ege Üniversitesinde fakülte sayısı 18'e yükselmiş oldu.

Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazetede yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Ege Üniversitesinde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu kapatılarak, yerine Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Üniversitemiz, sağlık alanında birçok akademik ve hizmet birimini bünyesinde bulunduruyor. İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulumuz, artık fakülte olarak hizmet verecek. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizin hem akademik hem de idari altyapısını güçlendirmeye, günün ihtiyaçları doğrultusunda birimlerimizi revize etmeye, hukuksal ve yapısal düzenlemeler ile tüm birimlerimizi daha etkin, hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle sağlıkla ilgili pek çok birimi bünyesinde bulanan üniversitemizin, sağlık altyapısını daha da güçlendirip sağlık tematik alanına yönelik yeni birimleri hizmete açtık. İzmir'imizin 8 ilçesinde üniversitemizin yerleşkesi bulunuyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bilimleri Fakültemizi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi'ne taşımıştık. Karşıyaka sağlık kompleksimizde birçok birimimiz poliklinik hizmeti vermeye başladı. Üniversitemizin ikinci sağlık bilimleri fakültesini kurmak için kolları sıvadık. Sağlık Yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürme çalışmalarımızı tamamlayıp, Senatomuzun ardından YÖK'e gönderdik. Bugün yayımlanan kararla İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulumuz kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş oldu.Ege Üniversitesi markasını yeni kurulan Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Küçük Menderes havzasına taşıyoruz. Yeni fakültemizin bölgeye önemli katkısının olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Rektör Budak, "Bölgenin ilk, Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumu olarak 66'ncı yıl dönümümüzü dün kutladık. Bölgemizin ve İzmir'imizin her köşesine eğitimimizi ve hizmetlerimizi taşımayı sürdüreceğiz. Devletimizin zirvesinin güçlü destekleri ile Ege Üniversitesi ailesi olarak son dört yılda el birliği ile çalışarak vizyon uygulamaları hayata geçirdik. Bu vesileyle, Ege Üniversitesinde Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasında katkıları ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Son Başbakanımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a,YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve milletvekillerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulumuzun kuruluşundan itibaren bugün itibariyle Fakülteye dönüşmesine kadar olan süreçte gayret sarf eden öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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