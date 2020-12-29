Ege Üniversitesinde diyabet hastaları için özel çorap geliştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege Üniversitesinde diyabet hastaları için özel çorap geliştirdi

29.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
Ege Üniversitesinde diyabet hastaları için özel çorap geliştirdi

Ege Üniversitesinde mühendislik ve tıp fakültelerinden akademisyenler, diyabetik ayak komplikasyonundan korunmaya yardımcı çorap geliştirildi.

Ege Üniversitesinde mühendislik ve tıp fakültelerinden akademisyenler, diyabetik ayak komplikasyonundan korunmaya yardımcı çorap geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında, Emel Akın Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından 3 yıl önce başlatılan "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap" isimli doktora tezi tamamlandı.

Araştırma kapsamında, diyabet hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak oluşumunun engellenmesi için çeşitli özelliklere sahip iplikler, çorap lastikleri ve örgü teknikleri test edildi.

EÜ Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırma sonucunda, diyabetik ayak oluşumuna karşı koruyucu çorap üretildi.

Prof. Dr. Marmaralı, yaptığı açıklamada geliştirdikleri çorabı, gönüllü diyabet hastalarıyla test ettiklerini belirterek, 6 aylık takip sonucunda hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek çıktığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da diyabetin ayak komplikasyonunun, dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu kaydederek, "Uygun çorap seçimi, diyabet hastasının ayağının korunması için ilk aşamadır. Çalışma sonucunda hastalarımızın hayatını kolaylaştıracak olan diyabetik çorap geliştirildi. Emeği geçen bilim ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Hulusi Akar Mehmet Nuri Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Domagoj Vida Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesinde diyabet hastaları için özel çorap geliştirdi | Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:26:24. #1.15#
title