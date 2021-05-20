Ege Üniversitesinde bahar şenliği başladı

Ege Üniversitesi 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, grup Hakan Apak/Grup Fondip'in sahne aldığı açılış konseriyle başladı.

Ege Üniversitesi 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliğinin açılışına katılarak Egeli gençlerin coşkusuna ortak olan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,salgın döneminde de bilime değer katan etkinliklerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeyi ihmal etmediklerini, bu sene gerçekleştirilen şenlikle deöğrencilerin özlediği kampüs ortamını online olarakevlere taşıdıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen ve 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayan şenliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şenliğin açılış konuşmasında Egeli öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bir yılı aşkın süredir hayatımızın her alanına tesir eden pandemi koşulları nedeniyle dersliklerinizden, arkadaşlarınızdan, üniversitemizden uzak kaldınız. Bu süreçte, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen eğitim faaliyetlerinizi yoğun bir çalışma temposu içerisinde sürdürüyorsunuz. Ailenizden ve sevdiklerinden uzakta sorumluluklarınızı aksamadan yerine getirmek için her zamankinden daha büyük fedakârlıklar üstlendiniz. Özveriyle sürdürdüğünüz çalışmalarınızı yakından izlediğimizi ve sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizler de salgın dönemi boyunca gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinizin aksamaması gerek motivasyonunuzun yüksek tutulması amacıyla tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Özlediğiniz ortamı evinize taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Öğrencilerle yüz yüze olmasa da çevrimiçi olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade eden Rektör Budak, "Pandemi döneminde online etkinliklerle bilim üretme ve bilime değer katma yönündeki çabalarımızı hız kesmeden sürdürürken; sizlerle de sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmedik. Uzaktan eğitim olanaklarımızın yanı sıra düzenlediğimiz çevrim içi konferanslar, söyleşiler ve etkinlikler aracılığıyla sizlere hem akademik hem kariyer planlaması anlamında elverişli bir ortam sağladık. Ancak biliyoruz ki, bu süreçte en çok özlediğiniz, en çok ihtiyaç duyduğunuz ortamlardan biri de sosyal, kültürel ve sportif açılardan kendinizi besleyebileceğiniz ortamlar oldu. Bu nedenle ailemizin en kıymetli fertleri olan siz öğrencilerimiz için düzenlediğimiz bu etkinlikle, özlediğiniz bu ortamı evinize taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"19 Mayıs ruhunu yaşatmak sizlerin en asli görevlerindendir"

Egeli öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Rektör Budak, "Bugün aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecan ve coşkusunu paylaşıyoruz. Düşman işgaline karşı yurdumuzun her köşesinden yükselen bağımsızlık ruhunun kıvılcım aldığı 19 Mayıs 1919 tarihi; milletimizin şanlı istiklal mücadelesinin başladığı gündür. Bu kıymetli günde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, milli mücadelemizi başarıya taşıyan ruhun Anadolu'nun her köşesine yayılmasını sağlamış ve 19 Mayıs ruhu, bağımsız ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temellerini oluşturmuştur. Bugün sahip olduğumuz en kıymetli sermaye olan bu ruha, özündeki ilke ve ideallere sahip çıkmak, onu yaşatmak ise siz gençlerimizin en asli görevlerindendir. Atalarımızın emanetini geleceğe azim ve kararlılıkla taşıyacak olan sizlersiniz. Bu nedenle milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini iyi tanımalı, aklın ve bilimin ışığında daima çok çalışarak milli ve manevi değerlerimizi yüceltmelisiniz. Yarının dünyasının, sizin atacağınız temeller üzerine inşa edileceğini unutmayın. Bu konuda sizlere ve başarabileceklerinize olan inancımız sonsuzdur. Bizler de geleceğimizin teminatı siz gençlerimizin, çağımızın gerektirdiği bilgi düzeyine sahip; milli, manevi ve kültürel varlığını koruyan ve yaşatan; ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Şenlik üç gün sürecek

Açılış konserinde sevilen grup Hakan Apak/Grup Fondip'in sahne aldığı Ege Üniversitesi 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nin ilk gününde karma sergiler, öğrenci toplulukları etkinlikleri, söyleşiler, paneller, konferanslar, sempozyumlar ve sürpriz etkinlikler düzenlendi. Dolu dolu bir program ile üç gün sürecek olan şenlik kapsamında, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı sanatçıları da canlı yayında öğrencilerle bir araya gelecek. Şenlik, 21 Mayıs Cuma günü Beyefendi Grubu'nun kapanış konseri ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler