Ege Üniversitesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ege Üniversitesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu

25.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:16
Ege Üniversitesinde

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, aşı alanında bilimsel bilgi üretmek, genç araştırmacılar yetiştirmek, üretilen aşıları toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısının 42'ye ulaştığını aktaran Budak, "Merkezimiz ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen bulaşıcı hastalık etkenlerinin tanı ve tedavisine yönelik bilimsel bilgi üretecek. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak disiplinler arası bir felsefe ile çalışmalar yapacak. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek olan merkez, araştırma geliştirme, teknoloji transferi, yerli ve milli teknoloji üretimi konularında üniversite sanayi, özel sektör kamu arasında iş birliği yaparak çalışmalar yürütecek." ifadelerini kullandı.

Kurulan merkezin yurt dışındaki kuruluşlarla da iş birliği yapacağını ifade eden Budak, bu kapsamda sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve uzmanlara sistem odaklı sertifikalı eğitimler vereceklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:18:12. #1.15#
title