Ege Üniversitesinde "araştırma odaklı öğrenci merkezi" kuruldu
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Ege Üniversitesinde "araştırma odaklı öğrenci merkezi" kuruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde araştırma odaklı öğrenci merkezi kurulduğu bildirildi.

Ege Üniversitesinde
01.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:08

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde araştırma odaklı öğrenci merkezi kurulduğu bildirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyete başlayan öğrenci merkezi ile araştırma, bilimsel yayın ve patent sayısında artış beklediklerini belirtti.

Merkezin, güncel toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel kanıtlara dayalı çözümler için gerekli araştırmaları gerçekleştirilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Budak, "Merkezimizde bilimsel araştırma yapma konusunda istekli öğrencilere bilimsel bakış açısı, bilimsel etik, hipotez kurma, proje yürütme, girişimcilik başta olmak üzere bir araştırmayı tasarlayıp yayınlamak ve son ürüne ulaşmak için gerekli tüm konularda yapılandırılmış eğitimler verilecek." ifadelerini kullandı.

Budak, şunları kaydetti:

"Alanında yetkin öğretim üyelerimizden oluşan geniş mentör havuzumuz, programa dahil olan öğrencilerimizin araştırmalarını yürütmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sağlanacak. Üniversitemizin tüm fakültelerine açık olması planlanan bu merkezde disiplinler arası araştırma kültürünün yerleştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Bu araştırmacı eğitim programına üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize ek olarak lisansüstü öğrencilerimiz de başvurabilecek."

Kaynak: AA

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