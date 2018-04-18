Ege Üniversitesi ve İŞKUR "Kariyer Günleri" Düzenleyecek

Kariyer Günleri, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşecek.

Türkiye İş Kurumu, Kariyer Günleri'nde Türkiye'de genç kitlenin en önemli sorunu olan işsizliğe çözüm bulmaya yönelik eğitim programları gerçekleştiriyor. 2013'den bu yana Kariyer Günleri düzenleyen İzmir Çalışma ve İş Kurumu Çiğli Hizmet Merkezi, iş ve staj arayan adaylara, girişimcilere kariyer planlanmasında yol gösteriyor, istihdam sağlamayı amaçlıyor.