Ege Üniversitesi Rektörü Budak'tan Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret
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Ege Üniversitesi Rektörü Budak'tan Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret

11.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:58
Ege Üniversitesi Rektörü Budak'tan Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak beraberindeki heyetle Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak beraberindeki heyetle Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

"YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile kardeş üniversite olan Ege Üniversitesi, ilişkileri geliştirmek amacıyla Bitlis'e ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Budak, beraberindeki heyetle makamında ziyaret ettiği Çağatay'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay ise BEÜ ile İzmir Ege Üniversitesi arasında kurulan akademik iş birliğinin Bitlis'e büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyarette Budak'a, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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