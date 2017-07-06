Ege Üniversitesi Rektörlüğü Açıklaması

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün resmi internet sitesinden ders geçme konusunda yayımlanan duyuruya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.



Alınan bilgiye göre, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzasıyla bölümün resmi internet sitesinden Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere yönelik bir duyuru yayımlandı.



Duyuruda, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alanların dikkatine. Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılaya 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler, Prof. Dr. Gökalp Kahraman." ifadesine yer verildi.



Bir süre sonra kaldırılan duyuruyla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Prof. Dr. Gökalp Kahraman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu derste kalan öğrencilerin kendisine "Hocam bu dersten geçmek için ne yapmalıyız, dersi geçmek istiyoruz." demesi üzerine, topluma hizmette bulunabilmeleri için böyle bir bağış yapabileceklerini ifade ettiğini belirtti.



Dersin seçmeli olduğunu kaydeden Kahraman, bu uygulamada amacın öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve toplum için fedakarlık yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.